Bains de forêt Parking de la forêt du Banney Luxeuil-les-Bains, dimanche 24 mars 2024.

Bains de forêt Parking de la forêt du Banney Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Comparable au Shinrin-Yoku au Japon, le bain de forêt est accessible à tous. Il diminue le stress, donne plus d’énergie, régule notre humeur, renforce le système immunitaire. Avec un effet immédiat sur le corps, vous sentirez la pression artérielle diminuer, les fonctions cardio-vasculaires s’améliorer et votre mental se reposer. Votre sommeil s’en trouvera plus intense. Régénérescence, vitalité, énergie, ressourcement, vous animerons durant quelques temps à l’issu de cette expérience.

Distance 1.5 à 2 kms, de 14h30 à 17h 25 €/personne.

Rendez-vous sur le parking du parc à gibier de la forêt du Banney.

Convient à partir de 12 ans.

Places limitées à 12 personnes. Inscription à l’Office de Tourisme 03 84 40 06 41 ou SB Sophro‐relax 06 88 38 75 71.

Pour toutes inscriptions, une adresse mail et numéro de portable vous seront demandés.

Des consignes d’organisation vous seront transmises 48 heures avant l’activité.

Pour un groupe, possibilité de réserver sur demande, tarif forfaitaire, contactez le 06 88 38 75 71. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@sbsophrorelax.fr

