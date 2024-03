Bain de forêt Sery, dimanche 21 avril 2024.

Bain de forêt Sery Ardennes

Des histoires d’hommes et de plantes pour se laisser raconter les Monts d’une autre façon. Niveau de difficulté facile Inscription obligatoire Nombre maximum de participants 20 Pour famille et enfants à partir de 6 ans. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo. Chiens non autorisés

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21

Sery 08270 Ardennes Grand Est

L’événement Bain de forêt Sery a été mis à jour le 2024-03-11 par Ardennes Tourisme