Bain de forêt parents enfants Rue de la Promenade Ham. Cour Auxonne, samedi 18 mai 2024.

Passez un moment agréable et ludique avec votre enfant !

L’intervenante vous réserve des jeux sensoriels, des ateliers de découverte de la nature et un parcours adapté.

L’activité se termine par un temps de jeux libres dans la nature et un goûter partagé (infusion chaude pour petits et grands, fruits et graines).

Prévoir des vêtements de pluie et une couverture pour s’asseoir au sol.

Réservé aux enfants de 0 à 6ans. Limité à 20 personnes et à un accompagnateur par enfant.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 09:30:00

fin : 2024-05-18 12:00:00

Rue de la Promenade Ham. Cour Chêne Napoléon

Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

