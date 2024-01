Bain de forêt Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, jeudi 15 août 2024.

Bain de forêt Vivez une immersion sensorielle au coeur de l'Arboretum. Avec une sylvothérapeute, ressentez le bruissement du vent dans les ramages, l'odeur de l'humus dans les sous-bois, la caresse du soleil du … Jeudi 15 août, 10h00 Arboretum des Grandes Bruyères Voir https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-15T10:00:00+02:00 – 2024-08-15T21:00:00+02:00

Fin : 2024-08-15T10:00:00+02:00 – 2024-08-15T21:00:00+02:00

Vivez une immersion sensorielle au coeur de l’Arboretum. Avec une sylvothérapeute, ressentez le bruissement du vent dans les ramages, l’odeur de l’humus dans les sous-bois, la caresse du soleil du soir sur le visage…

Tous vos sens sont en éveil pour cette découverte inédite de l’Arboretum des Grandes Bruyères en pleine conscience.

Arboretum des Grandes Bruyères Arboretum des Grandes Bruyères, Ingrannes Ingrannes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 57 28 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org »}]

