Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie, vendredi 19 avril 2024.

Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-19

Festival organisé par l’association des Andain’ries.

• Karl Decamps Mais Naaan !

Improvisation, dérision, morale et rare talent pour dire les pires horreurs en contant les choses sensées, Karl Decamps, alias Gontran, est une pépite de l’humour noir.

Gontran surfe sur les pentes savonneuses de sujets croustillants, voire souvent trash, mais avec tellement de sincérité que le public, si on excepte les plus susceptibles et les raffinés dit-il, n’aura d’autre choix que de lui pardonner. Dans une débauche d’énergie et un tourbillon d’éclats de rire, avec son sourire enfantin, Gontran évoque aussi bien le harcèlement à l’école que le racisme, l’homophobie que les rêves… Toujours entre glauque et poésie.

• Hélène Sido Solilesse

Sous ses airs de gentille fille, Hélène choisit d’être efficace plutôt bienveillante.

Hélène Sido, humoriste émergente d’origine normande, présente son premier spectacle Solilesse .

En gros, elle n’a pas encore trouvé la manière positive de communiquer aux autres d’aller se faire voir. Seule en scène, incisive, dans lequel son interprète questionne la bêtise humaine. Un soliloque sur la sottise que les sots laisseront.

• Denis Richir «Trop bien

Pas facile pour Denis Richir de faire du stand-up… Dans la vie, tout lui réussit de son enfance heureuse dans un milieu privilégié à son boulot épanouissant en passant par sa vie affective comblée… Pas vraiment de quoi se plaindre. Et c’est bien là tout le problème quand on fait de la scène ! Heureusement, il lui en faudrait plus pour l’empêcher de parler de lui.

Avec un narcissisme décomplexé, ce linguiste de formation nous partage son amour des textes bien écrits, de la langue française, des jeux de mots, … et de lui-même. Le tout sans le moindre second degré, bien entendu.

S’il avait été modeste, il aurait évité de vous mentionner qu’il a remporté :

– le Caval’Rire de Herve en 2023

– le Voorire de Liège en 2022

– le prix du jury au festival d’Orchies en 2021

– le prix du public au festival du rire de Remicourt en 2019

– le prix du public au festival du rire de Charleroi en 2018

– le Next Prince Of Comedy en 2018

… mais il ne l’est pas. Et puis il a envie que vous veniez le voir, donc…

• Carlos Flinnroi Génie profond

Le professeur Carlos Flinnroi donne une conférence parfaitement sérieuse sur l’autodéfense intellectuelle par la connerie.

Conférence brillamment idiote, ou le contraire, menée tambour battant par un débit intello profond qui frise le génie autant qu’il frôle les pâquerettes.

Comme le dit le poète Ses ailes de géant l’empêchent de faire trois pas sans se vautrer dans le paillasson . Veillez cependant à ne pas le prendre pour un con. Il y arrive très bien tout seul.

Le saviez-vous?

Carlos Flinnroi c’est aussi Turboculture sur Youtube !

Présentateur du festival Laurent Chandemerle

.

Communs du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



L’événement Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne