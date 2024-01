Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie, jeudi 18 avril 2024.

Festival d’humour Les Andain’ries concours des grands talents de demain Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Festival organisé par l’association des Andain’ries.

• Romain Oliviero « Ailleurs »

Grandir à la campagne, travailler en école maternelle en passant par le spectacle équestre, c’est un parcours peu propice à la routine.

Romain a quitté sa province natale pour voyager et découvrir ce qu’il se passait au-delà des champs. Pensait-il se retrouver au beau milieu de l’aristocratie ? Ou encore au cœur d’une retraite spirituelle avec Ludo ? Forcément, les rencontres qui en découlent sont marquantes, parfois même atypiques, notamment lorsqu’une Magdalena un brin tendue croise votre chemin !

A travers des personnages colorés et pétillants, Romain dévoile son passage vers l’âge adulte semé d’imprévus, avec « Ailleurs », le récit d’un trentenaire légèrement naïf et un brin fleur bleue !

• Angie Degrolard « Je Repp »

Angie Degrolard dans Je Repp Nous avons déjà bafouillé ou bégayé sur des mots, lourché la fangue, et malmené notre parole sans faire exprès. Pour son premier spectacle, Angie Degrolard à choisi de dépoussiérer « l’Art de bafouiller », mode comique lancé par Pierre Repp, dans les années 60. A 21 ans, Angie se réapproprie cet univers tendre et surprenant. Je Repp, il bafouillait, et vous ?

• Inno JP « La Vie Quoi »

Un bâtard adopté alcoolique mais sobre…

Raconte son enfance dans une famille homoparentale du troisième âge, ses rêves de gloire et sa réalité. Inno Jp est un humoriste belge. Alors qu’il embrassait une carrière de journaliste, Inno Jp décide en 2016 de faire de la scène son métier. Pour se former, il postule à la prestigieuse école nationale de l’humour de Montréal, et laquelle il intègrera quelques temps après.

• Pierre Emonot « Face au peuple »

Le premier spectacle de droite pour les gens de gauche. Ou l’inverse, peu importe. On n’a pas les moyens de refuser du monde. Un brin de mépris, une bonne dose de mégalomanie… Et pourtant vous allez l’adorer. Pierre Emonot vient s’adresser au peuple. Tantôt naïf, tantôt éloquent, mais toujours élégant, il vous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. Affublé de son sourire en coin, il multiplie les traits d’esprits assassins et se joue de l’actualité avec une franche ironie. Vous aimez les belles plumes ? Vous avez envie d’aiguiser votre second degré ? Vous n’avez pas les moyens de vous payer un humoriste plus cher ? Ce spectacle est fait pour vous.

Le saviez-vous ?

Élu meilleur spectacle d’humour Festival Off d’Avignon 2023

Grand prix du jury et Prix du public Festival national des humoristes de Tournon 2023

Présentateur du festival Laurent Chandemerle

Communs du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



