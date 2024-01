Festival d’humour Les Andain’ries : Topick « L’excellence ordinaire » Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie, dimanche 14 avril 2024.

Festival d’humour Les Andain’ries : Topick « L’excellence ordinaire » Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Festival organisé par l’association des Andain’ries.

Après le succès au festival Off Avignon 2023 au Théâtre Le Paris avec plus de 1 600 festivaliers sur 11 représentations, le Clown sociologue Topick nous livre sur la saison 2023-2024 son nouveau spectacle en quête de « L’excellence ordinaire ».

Gags, franc-parler, fous rires explosifs et cascades visuelles uniques font exploser normes et conventions et propulsent l’artiste en haut de l’affiche (Prix Raymond Devos, Prix Public et jury sur une trentaine de festivals d’humour).

Festival organisé par l’association des Andain’ries.

Après le succès au festival Off Avignon 2023 au Théâtre Le Paris avec plus de 1 600 festivaliers sur 11 représentations, le Clown sociologue Topick nous livre sur la saison 2023-2024 son nouveau spectacle en quête de « L’excellence ordinaire ».

Gags, franc-parler, fous rires explosifs et cascades visuelles uniques font exploser normes et conventions et propulsent l’artiste en haut de l’affiche (Prix Raymond Devos, Prix Public et jury sur une trentaine de festivals d’humour).

.

Communs du château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



L’événement Festival d’humour Les Andain’ries : Topick « L’excellence ordinaire » Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne