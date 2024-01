Festival d’humour Les Andain’ries : Élisabeth Buffet « Mes histoires de cœur » avenue Robert Cousin Bagnoles de l’Orne Normandie, vendredi 12 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12

Spectacle complet.

Très envie de parler d’amour, de fête, de sexe.

La vraie vie quoi.

Le fil rouge de ce nouveau one-woman-show, c’est la redécouverte d’un petit carnet, où figurent tous mes amoureux, au sens large.

Mes histoires d’amour et mes histoires de sexe.

D’où le titre, au symbole équivoque du cœur à l’envers, qui, si on regarde bien, peut faire penser à une paire de miches.

Double lecture, laissée à l’interprétation subjective du spectateur…

J’ai toujours un peu confondu l’amour et le désir, le cœur et le cul.

Dans ce quatrième opus, en éternelle célibataire, je déroule le fil de mes rencontres, d’où il ressort que j’ai toujours été une quiche avec les hommes, subissant ainsi par naïveté des situations pathétiques. J’ai choisi de revenir au ton des deux premiers spectacles, libre et cru.

Je réinterprète d’ailleurs deux de mes sketches, dont « Le Cap d’Agde », tout-à-fait raccord avec le sujet.

A la mise en scène, j’ai le plaisir de retravailler avec Nicolas Vital, qui collabore avec Bérengère Krief, Lola Dubini, Tania Dutel, Marine Baousson, Les Coquettes…

En résumé, je vous propose donc un méli-mélo, un pêle-mêle d’anecdotes, subtil dosage entre le croustillant, le léger, le cru et la fraîcheur, le tout généreusement assaisonné d’humour et de liberté.

Spectacle déconseillé au moins de 15 ans.

Présentateurs du festival : Les Glandeurs Nature

avenue Robert Cousin Casino JOA

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie



