Les Filles ne Sont Pas des Poupées de Chiffon THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 29 mai 2024, BAGNEUX.

Les Filles ne Sont Pas des Poupées de Chiffon THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-05-29 à 14:30 (2024-05-29 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Le malheur de l’héroïne, Ella, est double : être née fille dans un pays où celles de son sexe sont privées des libertés les plus élémentaires.Avec ce conte initiatique inspiré de faits réels, l’autrice et metteuse en scène Nathalie Bensard, extirpe l’histoire de son contexte géopolitique, parle du poids des traditions, des dommages et des dilemmes que celles-ci engendrent. Elle nous parle aussi de la multiplicité de nos identités, intime, familiale, sociétale, et met en lumière le fossé qui existe encore, au XXIème siècle, entre le sort des filles et celui des garçons. Le malheur de l’héroïne, Ella, est double : être née fille dans un pays où celles de son sexe sont privées des libertés les plus élémentaires ; et être la quatrième fille de la famille, là où n’avoir que des enfants de sexe féminin est regardé comme une malédiction. Nathalie Bensard et ses comédiennes prennent en charge cette histoire, avec la délicatesse qu’on leur connaît, dans un jeu de miroir que les enfants pratiquent et connaissent bien. La Compagnie La Rousse est en résidence triennale au Théâtre Victor Hugo Durée de la pièce : 50 minutesA partir de 9 ansSans entracteInformation d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Juliette Prier, Nathalie Bensard

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

