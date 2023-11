Ceux Qui Se Sont Evaporés THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 16 mai 2024, BAGNEUX.

Ceux Qui Se Sont Evaporés THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2024-05-16 à 20:30 (2024-05-16 au ). Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

La spécialiste de la tragédie cornélienne qu’est Brigitte Jaques-Wajeman s’empare pour la première fois d’une œuvre d’Anton Tchekhov. Elle le fait avec les mêmes priorités et exigences qui caractérisent l’ensemble de ses mises en scène : une grande attention au texte et aux comédiens. Aussi donne-t-elle à entendre cette pièce majeure du répertoire tchékhovien « où Tchekhov invente un art du théâtre qui rend compte du tremblement même de la vie » dans une nouvelle traduction fluide, limpide, contemporaine, confiée à Gérard Wajeman. Quant aux neufs comédiens qui portent sur scène cette pièce où l’amour, la vie et l’art sont inextricablement liés, ils incarnent magnifiquement les tourments et les heurts propres à chacun de leur personnage composant avec le temps qui passe, les mensonges, les renoncements, les illusions perdues, le désamour. Distribution : Pauline Bolcatto, Raphaël Naasz, Bertrand Pazos, Raphaèle Bouchard, Sophie Daull, Metteur en scène : Brigitte Jaques-Wajeman Durée de la pièce : 2h30 A partir de 15 ans Sans entracte Informations d’accès : Métro 4 Bagneux/Lucie Aubrac Numéro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Fabian Chappuis, Anne Coutureau, Benjamin Wangermee, Elisabeth Ventura, Laurent d’Olce

Votre billet est ici

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO Hauts-de-Seine

21.5

EUR21.5.

