HESTA GASCONA – FETE GASCONNE Bagnères-de-Luchon, 15 août 2024, Bagnères-de-Luchon.

Bagnères-de-Luchon,Haute-Garonne

3 jours consacrés à la culture gasconne – Une occasion unique de (re)découvrir la culture et la cuisine de la région, dans une ambiance festive et conviviale !.

2024-08-15 fin : 2024-08-18 . .

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie



3 days dedicated to Gascon culture – a unique opportunity to (re)discover the region’s culture and cuisine, in a festive and convivial atmosphere!

3 días dedicados a la cultura gascona: una oportunidad única para (re)descubrir la cultura y la gastronomía de la región, en un ambiente festivo y acogedor

3 Tage, die der Kultur der Gascogne gewidmet sind – Eine einzigartige Gelegenheit, die Kultur und die Küche der Region (wieder) zu entdecken, in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-11-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE