BAD OMENS AND BABYMETAL Zénith de Toulouse Toulouse, dimanche 23 juin 2024.

BAD OMENS et BABYMETAL vous donnent rendez-vous le 23 juin au Zénith Toulouse Métropole ! Ces deux groupes majeurs de la scène métal internationale seront réunis lors d’une soirée exceptionnelle en co-tête d’affiche.

Formé en 2010, BABYMETAL est composé de SU-METAL, MOAMETAL et MOMOMETAL. Le groupe est notamment devenu en 2016 le premier groupe japonais à être en tête d’affiche de la prestigieuse Wembley Arena au Royaume-Uni. Depuis, BABYMETAL continue de conquérir le monde et a sorti en 2023 l’album-concept « THE OTHER ONE », avant de jouer deux dates à guichets fermés à Paris et Strasbourg.

BAD OMENS se faufile à travers les frontières, pour finalement étouffer les conventions. L’identité du quatuor – Noah Sebastian (chant), Joakim « Jolly » Karlsson (guitare), Nick Ruffilo (basse) et Nick Folio (batterie) – se définit par des atmosphères fantomatiques, des accroches percutantes et des harmonies sensuelles dans les aigus, le tout soutenu par une production cinématographique. Le groupe présente une vision sans compromis et indéniable sur son troisième album, « THE DEATH OF PEACE OF MIND », sorti en 2022. BAD OMENS enchaine depuis les dates de tournée complètes dans le monde entier.

Producteur: VERYSHOW PRODUCTIONS // Placement:Placement Assis Numéroté / Debout en Fosse // Parking: Parking

Pop / Rock / Métal