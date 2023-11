Backyard Ultra, Marche et Trail Bacqueville-en-Caux, 21 juin 2024, Bacqueville-en-Caux.

Bacqueville-en-Caux,Seine-Maritime

La Back-Yard Bacqueville-en-Caux-in-Nomandie Ultra est une course par élimination basée sur le concept du « Last One Standing » (soit le dernier homme debout…), créé par Laz, le fameux organisateur américain qui a aussi créé la Barkley. Après une première édition réussie elle revient pour une seconde année !

Le concept de la Back-Yard Ultra est simple : courir à 7km/heure le plus longtemps possible, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un seul coureur qui est alors déclaré vainqueur. L’allure exacte est de 6,704km/ heure, soit le rythme exact pour faire 100 miles en 24 heures (160,4 km/ 24h)

Au plaisir de vous voir sur la ligne de départ ! Il n’en restera qu’un ou une !

Et cette année, varions les plaisirs avec d’autres disciplines (départs à 19h) :

Une marche de 6,704 km

Un trail de 13,408 km

Un trail de 26,816 km

Et la Backyard Ultra qui partira à 21h !.

2024-06-21 19:00:00 fin : 2024-06-21 . .

Bacqueville-en-Caux 76730 Seine-Maritime Normandie



The Back-Yard Bacqueville-en-Caux-in-Nomandie Ultra is an elimination race based on the « Last One Standing » concept, created by Laz, the famous American organizer who also created the Barkley. After a successful first edition, it’s back for a second year!

The concept of the Back-Yard Ultra is simple: run at 7km/hour for as long as possible, until there is only one runner left, who is then declared the winner. The exact pace is 6.704km/hour, the exact pace needed to cover 100 miles in 24 hours (160.4 km/ 24h)

We look forward to seeing you on the start line! Only one will remain!

And this year, let’s vary the pleasures with other disciplines (starts at 7pm):

A 6.704 km walk

13.408 km trail

A 26.816 km trail

And the Backyard Ultra, starting at 9pm!

La Back-Yard Bacqueville-en-Caux-in-Nomandie Ultra es una carrera por eliminación basada en el concepto « Last One Standing », creado por Laz, el famoso organizador estadounidense que también creó la Barkley. Tras el éxito de su primera edición, vuelve por segundo año consecutivo

El concepto del Back-Yard Ultra es sencillo: correr a 7 km/hora durante el mayor tiempo posible, hasta que sólo quede un corredor, que será declarado ganador. El ritmo exacto es de 6,704 km/hora, el ritmo exacto necesario para recorrer 100 millas en 24 horas (160,4km/24hrs)

Esperamos verte en la línea de salida ¡Sólo quedará uno de vosotros!

Y este año, variemos los placeres con otras disciplinas (empieza a las 19:00):

Una marcha de 6,704 km

Un trail de 13,408 km

Un trail de 26,816 km

¡Y el Backyard Ultra a partir de las 21h!

Der Back-Yard Bacqueville-en-Caux-in-Nomandie Ultra ist ein Ausscheidungsrennen, das auf dem Konzept des « Last One Standing » basiert, das von Laz, dem berühmten amerikanischen Veranstalter, der auch den Barkley-Lauf ins Leben gerufen hat, entwickelt wurde. Nach einer erfolgreichen ersten Ausgabe kommt er ein zweites Jahr später wieder!

Das Konzept des Back-Yard-Ultra ist einfach: Man läuft so lange wie möglich mit 7 km pro Stunde, bis nur noch ein Läufer übrig ist, der dann zum Sieger erklärt wird. Das genaue Tempo beträgt 6,704 km/Stunde, was genau dem Tempo entspricht, mit dem man 100 Meilen in 24 Stunden zurücklegt (160,4 km/ 24h)

Wir freuen uns darauf, Sie an der Startlinie zu sehen! Es wird nur eine oder einer übrig bleiben!

Und lassen Sie uns dieses Jahr mit anderen Disziplinen variieren (Start um 19 Uhr):

Eine Wanderung von 6,704 km

Ein Trail von 13,408 km

Ein Trail über 26,816 km

Und der Backyard Ultra, der um 21 Uhr startet!

