Bach is Back Eglise Saint Gabriel, Fourchambault Fourchambault, dimanche 7 avril 2024.

Bach is Back Bach is Back, un Bach revisité, entre tradition et improvisation… Dimanche 7 avril, 16h00 Eglise Saint Gabriel, Fourchambault Tarif 17€ ; Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif, étudiants, chômeurs, adhérents Choeur Hélios) 10€ ; Gratuit -12 ans. Possibilité d’adhérer à l’association sur place.

7 avril 1724 – 7 Avril 2024, le Choeur Helios célèbre les 300 ans de la création de la Passion selon St Jean, oeuvre phare du Cantor de Leipzig.

Accompagné par les instruments d’époque de l’Ensemble des Muses Galantes, il interprétera cantates et oratorio en alternance avec les plus belles pages instrumentales du compositeur (concerti, ouvertures…)

Outre cette partie dite « classique », nous vous proposerons un « Bach revisité » par un interlude d’improvisations au doudouk accompagné du dhol, deux instruments arméniens qui vous transporterons vers d’autres horizons musicaux…

Eglise Saint Gabriel, Fourchambault rue émile martin fourchambault Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Choeur Hélios