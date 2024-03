Bach, Intégrale du Clavier bien tempéré II / Andrei Korobeinikov Maison de la Radio et de la Musique Paris, mercredi 17 avril 2024.

Le mercredi 17 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert symphonique avec Andrei Korobeinikov !

Deux livres, chacun de vingt-quatre préludes et fugues, au profit, indique Bach, de « la jeunesse musicienne avide d’apprendre, et aussi pour le passe-temps de ceux qui sont déjà habiles en cette étude. » Voilà pour l’enjeu théorique et pédagogique. Car c’est bien sûr l’infini qui s’ouvre à l’écoute de ces deux recueils distants d’une vingtaine d’années, qui représentent l’alpha et l’oméga de l’histoire de la musique. Pensés pour le clavecin, ils échoient, en deux soirées, au pianiste russe Andrei Korobeinikov. Il a le souffle requis.

Le programme

Johann Sebastian Bach Le Clavier bien tempéré, Livre II

Les artistes

Andrei Korobeinikov piano

Maison de la Radio et de la Musique 116 Avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/le-clavier-bien-tempere-livre-ii?s=6746 contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640752&lang=fr

Irene Zande