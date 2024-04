Bacchus Tours Marlenheim, dimanche 5 mai 2024.

L’Office de Tourisme Mossig et Vignoble est heureux de reconduire pour la seconde édition son évènement devenu incontournable de la région Le Bacchus Tours !

Rendez-vous le Dimanche 5 mai 2024 de 9h à 17h à à la Porte Nord de la Route des Vins d’Alsace, à seulement 20 kilomètres de Strasbourg. Venez parcourir à votre rythme, le temps d’une journée, à pied, à vélo ou en VTT… les circuits balisés dans les villages du Vignoble de la Couronne d’Or de Strasbourg et découvrir des paysages de cartes postales au cœur des vignes.

Ouvert à tous, le Bacchus Tour’S est totalement gratuit et accessible sans inscription.

Profitez des nombreuses animations (concerts, dégustations de vin, initiations, démonstrations) et des points de restauration sur les places festives à Marlenheim, Westhoffen, Scharrachbergheim, Dangolsheim, Traenheim et Wangen. Ces villages qui jalonnent le parcours, vous offriront une pause musicale et conviviale. De nombreuses dégustations de vins et de spécialités alsaciennes y seront également proposées afin d’éviter les coups de pompe ! Entre amis ou en famille, profitez pleinement d’une journée en symbiose avec la nature, au rythme des activités ludiques et de plaisirs gourmands. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

1 Place de la Liberté

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

