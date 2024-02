AZIZ SAHMAOUI ET MARTIN MESSIONNIER + BENZINE, DJ AZIZ KONKRITE, DJ LA LOUUVE, DJ GHOULA // FESTIVAL RARES TALENTS 2024 La Marbrerie Montreuil, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 19h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. payant Early bird : 10 EUR

Prévente : 15 EUR

Sur place : 20 EUR

Les Rares Talents proposent une grande fête à l’occasion du ramadan avec SOUK SONIQUE, le nouveau groupe électro d’Aziz Sahmoui et Martin Meissonnier, le duo Marseillais Benzine ainsi que les DJ Ghoula, Aziz Konkrite et la Louuve !

Aziz Sahmaoui

Chanteur et multi-instrumentiste (guembri, ngoni, guitare, mandole) marocain, il est un des co-fondateurs de l’Orchestre National de Barbès. Il a longtemps accompagné Joe Zawinul jusqu’à la mort du clavièriste autrichien en 2007. En 2010 il forme « University of Gnawa » son propre groupe avec 3 musiciens sénégalais: Alune Wade (basse) Cheikh Diallo (claviers et kora) et Hervé Samb (guitare).Le groupe prend ce nom en hommage aux rythmes de guérison des gnawa du Maroc. Il tisse ainsi des liens entre son pays et l’Afrique Noire et cherche de nouveaux métissages à partir des musiques traditionnelles. En novembre 2023, il crée SOUK SONIQUE, un nouveau groupe electro avec ses compagnons de route Martin Meissonnier (qui a déjà réalisé deux albums d’University of Gnawa), Adhil Mirghani (percussions pour l’University of Gnawa) et Baptiste Ferré (claviers de l’ONB) pour célébrer les musiques de transe du Maghreb. Après un formidable premier concert au Cabaret Sauvage, le groupe se produit au Festival des Rares Talents en avril 2024 pour une soirée explosive, où il invite également les plus excitants DJ du Maghreb.

>> www.azizsahamoui.com

Martin Meissonnier

Compositeur, producteur et réalisateur, il travaille avec les instruments électroniques depuis début des années 1980. Il a collaboré ainsi avec de nombreux artistes comme King Sunny Ade, Papa Wemba, Khaled, Amina, Yasuaki Shimizu, Haruomi Hosono et beaucoup d’autres … En 2024, il rallume ses synthés analogiques et ressort sa guitare électrique pour accompagner Aziz.

http://www.martinmeissonnier.com/

La Louuve

Usant d’un contrôleur comme du volant d’une voiture bélier, La Louuve t’aligne les chocs frontaux à mesure qu’elle drift dans les ruelles malfamées d’Afrique du Nord. De transitions en têtes à queue, elle te passe en revue raï éthylique, Electro Maghreb, Afro Gnawa, Dabke, Sharqi & Mahragan pour finalement te faire déflagrer une tripotée de BPMs artisanaux, l’espace d’une rotation pointant de la Mauritanie à l’Iran. Trônant à l’ombre de sa pègre Wah Wah Production, elle incarne ce que l’hyperactivisme antihype à de plus ambiancé et de patibulaire. Tout ça dans le souterrain des cauchemars orientalistes.

Aziz Kronkite

DJ franco-marocain, collectionneur de disques, beat maker et producteur d’événements depuis près de 34ans, tout a commencé avec la musique pour Aziz »Konkrite »:Funk, Soul, HipHop, Boogie,et musiques du monde…de Montpellier à Nottingham, Paris à Casablanca, Lille, Praha, Gandou, Brighton. Il continue à la faire vibrer, cette fois-ci avec son système bien nommé Siba Sawt System. »Siba »pour«anarchie»,«Sawt» signifiant littéralement «Son» en arabe, et «System» pour l’idée d’un «système sonore mondial», Aziz « Konkrite » annonce la couleur.

DJ Ghoula

Ghoula est un DJ, musicien multi instrumentiste et compositeur de musique de films tunisiens et internationaux. Son univers sonore est un croisement entre tonalités populaires et traditionnelles d’Afrique du Nord (Mezoued, Chaabi, Raï, Gnawa…) et productions électroniques actuelles. Un dialogue entre l’Orient et l’Occident qu’il pratique sans peine. En constante recherche d’innovation, les DJ-sets de Ghoula explorent des contrées musicales uniques qui vont au-delà des frontières nationales et qui invitent au voyage, à travers cette mosaïque d’Afrique du Nord. Les sets de Ghoula ont enflammé les pistes de danse du Wanderlust à Paris, du VK Vaartakapoen à Bruxelles, du Rich Mix à Londres ou encore du Yüka à Tunis.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/aziz-sahmaoui-et-martin-messionnier-benzine-dj-aziz-konkrite-dj-la-louuve-dj-ghoula-festival-rares-talents-2024/ https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/05-04-2024-19-00-rares-talents-souk-sonique

AZIZ SAHMAOUI ET MARTIN MESSIONNIER + BENZINE, DJ AZIZ KONKRITE, DJ LA LOUUVE, DJ GHOULA // FESTIVAL RARES TALENTS 2024