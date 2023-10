Expo-photo « Ma ruralité heureuse » Azay-le-Brûlé, 8 juillet 2024, Azay-le-Brûlé.

Azay-le-Brûlé,Deux-Sèvres

Le concours « Ma ruralité heureuse » a connu en 2020 un réel succès en Deux-Sèvres avec 308 photos partagées par les habitants ! Ce dernier invitait les photographes à observer, partager et mettre en lumière des paysages naturels ou bâtis, des situations ou initiatives participant à une ruralité heureuse, vécue ou rêvée en Nouvelle Aquitaine. Les thèmes abordés sur les photos sont variés : biodiversité, mode de vie, activité agricole, nostalgie…

Fort du succès de ce concours, le CAUE des Deux-Sèvres (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) a décidé d’en faire une exposition itinérante à travers tout le département.

En Haut Val de Sèvre, les photographies seront exposées à Azay-le-Brûlé..

2024-07-08 fin : 2024-09-22 . .

Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « Ma ruralité heureuse » (My happy rurality) competition was a real success in Deux-Sèvres in 2020, with 308 photos shared by local residents! It invited photographers to observe, share and highlight natural or built landscapes, situations or initiatives participating in a happy rurality, lived or dreamed in New Aquitaine. The themes addressed in the photos are varied: biodiversity, lifestyle, farming activities, nostalgia…

Building on the success of this competition, the CAUE des Deux-Sèvres (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) has decided to mount a touring exhibition across the department.

In Haut Val de Sèvre, the photographs will be exhibited at Azay-le-Brûlé.

El concurso « Ma ruralité heureuse » (Mi ruralidad feliz) fue todo un éxito en Deux-Sèvres en 2020, con 308 fotos compartidas por los residentes locales Se invitó a los fotógrafos a observar, compartir y destacar paisajes naturales o construidos, situaciones o iniciativas que contribuyan a una vida rural feliz, vivida o soñada en Nueva Aquitania. Las fotos abarcaron una amplia gama de temas, como la biodiversidad, el estilo de vida, la agricultura y la nostalgia.

Aprovechando el éxito de este concurso, el CAUE des Deux-Sèvres (Consejo de Arquitectura, Urbanismo y Medio Ambiente) ha decidido organizar una exposición itinerante de las fotos por todo el departamento.

En el Alto Valle de Sèvre, las fotografías se expondrán en Azay-le-Brûlé.

Der Wettbewerb « Ma ruralité heureuse » (Mein glücklicher ländlicher Raum) war 2020 in Deux-Sèvres mit 308 von den Einwohnern geteilten Fotos ein echter Erfolg! Dieser lud Fotografen dazu ein, natürliche oder bebaute Landschaften, Situationen oder Initiativen, die an einer gelebten oder erträumten glücklichen Ländlichkeit in Nouvelle Aquitaine teilhaben, zu beobachten, zu teilen und ins rechte Licht zu rücken. Die auf den Fotos behandelten Themen sind vielfältig: Artenvielfalt, Lebensweise, landwirtschaftliche Tätigkeit, Nostalgie…

Aufgrund des Erfolgs dieses Wettbewerbs hat der CAUE des Deux-Sèvres (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) beschlossen, daraus eine Wanderausstellung zu machen, die durch das gesamte Departement führt.

Im Haut Val de Sèvre werden die Fotografien in Azay-le-Brûlé ausgestellt.

Mise à jour le 2023-08-16 par OT Haut Val De Sèvre