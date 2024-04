Ayurveda MJC Héritan Mâcon, samedi 4 mai 2024.

Ayurveda MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

La nutrition, les épices et les plantes ayurvédiques. Découvrez le concept des 6 saveurs en Ayurveda, les bienfaits et qualités de la nourriture et des plantes que la Nature nous offre.

Repartez avec des conseils pour adapter votre alimentation en fonction de votre métabolisme digestif diminuer les inconforts, retrouver un corps allégé et de saines habitudes alimentaires.

L’atelier sur la découverte de sa constitution ayurvédique est recommandé pour connaître son dosha (énergie) dominant.

Animée par Adeline BUIRON, Ayurveda, Au Natur’elle. 19 19 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:00:00

fin : 2024-05-04 11:30:00

MJC Héritan 24, rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

L’événement Ayurveda Mâcon a été mis à jour le 2024-03-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès