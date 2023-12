TOUR DES VILLAGES EN PYRÉNÉES AUDOISES Axat Catégories d’Évènement: Aude

Pour sa 6ème édition, le « Tour des Villages en Pyrénées Audoises » aura lieu le dimanche 23 juin 2024, pour une randonnée à la découverte des saveurs et du patrimoine des villages de l’Axatois. Sur le parcours intégral de 20km, ou le demi parcours de 12km, traversant villages et hameaux authentiques, vous trouverez des dégustations, des artisans, des savoir-faire, des animations musicales, un repas du terroir… EUR. Axat 11140 Aude Occitanie

