Avril chez Livres Books & Co Louis Martinez et Jean-Marc Floury en concert Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc, vendredi 5 avril 2024.

Avril chez Livres Books & Co Louis Martinez et Jean-Marc Floury en concert Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Reflets Duo (jazz)

Pendant les confinements, au lieu de refaire le monde et commenter les actualités au téléphone, Louis Martinez (directeur du festival Jazz à Sète) et Jean Marc Floury ont préféré converser par notes interposées.

Ces deux guitaristes de talent aux parcours différents ont créé 12 compositions originales. Douze « Reflets » brillants, portés par leur complémentarité naturelle, plus de 25 ans d’amitié et des dizaines de scènes partagées. Une intimité musicale qui s’entend, pour notre plus grand bonheur.

Tarif 25 € (buffet bar à soupes compris, hors boissons)

Réservation obligatoire par SMS au 06 08 60 70 95 ou par email à livresbooksandcompany@gmail.com 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:00:00

fin : 2024-04-05

Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie livresbooksandcompany@gmail.com

L’événement Avril chez Livres Books & Co Louis Martinez et Jean-Marc Floury en concert Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2024-03-27 par OT CVL Castelnau-Montratier