Avril chez Livres Books & Co Lecture à Voix Nue Livres Books & Co Montcuq-en-Quercy-Blanc, vendredi 19 avril 2024.

Elizabeth Masse nous lira un texte de son choix

Et on ne vous dira pas plus c’est (encore une fois) une surprise !

Ce qui est sûr, c’est que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, tous les troisièmes vendredis du mois, pour écouter Elizabeth et poursuivre la soirée autour d’un verre. De plus en plus nombreux à apprécier son talent, à aimer vous laisser surprendre, émouvoir, captiver, transporter par la beauté du texte. On rit, on pleure, on s’attendrit, on frissonne… et on vit toujours un moment suspendu.

Tarif 10€ + auberge espagnole (chacun.e amène un petit truc à boire et/ou à grignoter que l’on partage après la lecture, en toute convivialité). 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 20:00:00

fin : 2024-04-19

Livres Books & Co 11 Rue de Montmartre

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie livresbooksandcompany@gmail.com

