Antonio – Mentalist Show CONFLENCE SPECTACLES, 24 octobre 2024, AVIGNON.

Antonio – Mentalist Show CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-10-24 à 20:30 (2024-10-24 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

GC PRODUCTIONS présente : ce spectacle. Antonio vient présenter son spectacle, à l’Opéra Confluence d’Avignon ! Victorieux de “La France a un incroyable talent” saison 2016, Champion de France de magie et mentaliste des émissions d’Arthur sur TF1, Antonio vient se produire sur la scène du l’Opéra Confluence, à Avignon ! Après 25 ans de shows privés en France et en Europe, venez découvrir au théâtre son époustouflant spectacle de magie et mentalisme. Humour, effets magiques et interactifs, vous serez bluffés durant plus d’une heure. Un spectacle que vous n’êtes pas près d’oublierDurée du spectacle : 1H15 Antonio Antonio

Votre billet est ici

CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici