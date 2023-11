Christophe Alévêque – Vieux Con ? CONFLENCE SPECTACLES, 17 avril 2024, AVIGNON.

Christophe Alévêque – Vieux Con ? CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-04-17 à 20:30 (2024-04-17 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Christophe Alévêque tente d’expliquer le monde à son petit dernier. Un monde pasteurisé et anxiogène où l’on vous sauve la vie en la pourrissant. Avec ses petits poings et le cerveau disponible qui lui reste, il est en-tré en lutte contre la mièvrerie, l’hypocrisie et le lissage de la pensée. La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limites, lui non plus. En libre penseur, il est entré en ré-sistance. À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas devenu un vieux con. Et vous ? Venez vous tester. Christophe Alévêque

Votre billet est ici

CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici