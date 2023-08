Urban Culture : danse hip-hop « Invite-moi » Avenue René Cassin Guéret, 9 avril 2024, Guéret.

Guéret,Creuse

Du hip hop dans la cabane…

Imaginez…

Deux écoliers en uniforme.

Une cabane grandeur nature, pour se réfugier, se cacher, se faufiler…

Et un tas d’invitations.

Distribuées à tous…

« Sauf à moi. Mais pourquoi ? Pourquoi ne suis-je pas invité chez toi ? »

Et si je n’étais pas le seul mis de côté ? Et si j’avais, moi aussi, rejeté quelqu’un ??

Courses poursuites, face-à-face, bagarres, retrouvailles… Pas une seconde de répit pour nos deux personnages ! Emporté dans un véritable tourbillon d’aventures

Pour tous à partir de 6 ans.

2024-04-09 fin : 2024-04-09 20:40:00. EUR.

Avenue René Cassin Espace André Lejeune

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Hip hop in the cabin?

Can you imagine?

Two schoolchildren in uniform.

A life-size hut to take refuge in, hide in, sneak around in?

And a bunch of invitations.

Handed out to everyone?

« Except for me. But why not? Why am I not invited to your place?

What if I wasn’t the only one left out? What if I’d rejected someone too?

Chases, face-offs, fights, reunions? Not a moment’s respite for our two characters! Carried away in a whirlwind of adventures

For ages 6 and up

¿Hip hop en la casa del árbol?

¿Te lo imaginas?

Dos colegiales con uniforme.

¿Una cabaña a tamaño real en la que refugiarse, esconderse, escabullirse?

Y un montón de invitaciones.

¿Repartidas a todo el mundo?

« Excepto a mí. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no estoy invitado a tu casa?

¿Y si no hubiera sido la única excluida? ¿Y si yo también hubiera rechazado a alguien?

¿Persecuciones, enfrentamientos, peleas, reencuentros? Ni un momento de respiro para nuestros dos personajes Envueltos en un torbellino de aventuras

A partir de 6 años

Hip Hop in der Hütte?

Stellen Sie sich das vor

Zwei Schulkinder in Schuluniform.

Eine lebensgroße Hütte, um sich zu verstecken, zu flüchten, zu schleichen?

Und eine Menge Einladungen.

Die an alle verteilt werden?

« Außer an mich. Aber warum denn? Warum bin ich nicht bei dir eingeladen?

Was, wenn ich nicht der Einzige bin, der abgelehnt wurde? Was, wenn auch ich jemanden abgewiesen habe?

Verfolgungsjagden, Gegenüberstellungen, Kämpfe, Wiedersehen? Keine Sekunde Pause für unsere beiden Charaktere! Sie werden in einen wahren Wirbelsturm von Abenteuern hineingezogen

Für alle ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-08-26 par Creuse Tourisme