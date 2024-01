Étapes gourmandes Avenue Nessel Soultzmatt, jeudi 11 juillet 2024.

Soultzmatt Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 18:00:00

fin : 2024-07-18 23:00:00

La confrérie Vallée Noble propose au public, durant 5 jeudis de juillet et août, un marché du terroir avec dégustation et achat de produits de la vallée (et au delà).

Marché du terroir, animations musicales, soirées dansantes, buvette et restauration.

Possibilité de consommer sur place les produits achetés sur les différents stands. Buvette et vins de la vallée. Diverses animations de 18h à 20h et soirée dansante de 20h à 23h.Programme en téléchargement

0 EUR.

Avenue Nessel

Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est



