Découvrez la pièce « ce qu’il en coûte » au Palais des Congrès de Lourdes le jeudi 23 mai 2024 à 20h30.

La crise sanitaire nous amène à regarder les soignants d’un autre œil, voire à les regarder tout court. Lors du premier confinement, nous les applaudissions chaque soir à 20 h. Nous érigions en héros ce personnel soignant qui, faute de moyens, risquait sa vie pour sauver celles des autres.

Marie Delmarès a donc eu envie d’aller à la rencontre de ces êtres qui se sont retrouvés au cœur de la tempête, de recueillir leurs témoignages, d’interroger leur vocation, leur lien aux patients, leur rapport à la mort, à la vie. À partir de ces témoignages, elle nous livre un texte dense et riche en émotion. Un musicien accompagne en direct ce récit, soutien ou contrepoint à la parole, le monologue se transforme peu à peu en un véritable duo texte-musique.

Dès 12 ans

Durée : 1 heure

Production Les attracteurs étranges

Mise en scène : Marie Delmarès

Musique : Jeff Manuel

Chorégraphie: Sabine Samba

Texte de Marie Delmarès

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Discover the play « ce qu’il en coûte » at the Palais des Congrès in Lourdes on Thursday May 23, 2024 at 8:30pm.

The health crisis has prompted us to take a different look at our carers, if not at them at all. During the first lockdown, we applauded them every evening at 8pm. We made heroes of the nursing staff who, for want of resources, risked their lives to save those of others.

Marie Delmarès wanted to meet these people who found themselves at the heart of the storm, to hear their stories, to question their vocation, their relationship with patients, their relationship with death and life. The result is a dense, emotionally rich text. A live musician accompanies the story, supporting or counterpointing the spoken word, as the monologue is gradually transformed into a veritable text-music duet.

Ages 12 and up

Running time: 1 hour

Produced by Les attracteurs étranges

Director : Marie Delmarès

Music: Jeff Manuel

Choreography: Sabine Samba

Text by Marie Delmarès

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Descubra la obra « ce qu’il en coûte » en el Palacio de Congresos de Lourdes el jueves 23 de mayo de 2024 a las 20.30 h.

La crisis sanitaria nos lleva a mirar a los cuidadores de otra manera, o incluso a mirarlos. Durante el primer encierro, les aplaudimos cada noche a las 20.00 horas. Convertimos en héroes al personal de enfermería que, por falta de recursos, arriesgaba su vida para salvar la de los demás.

Marie Delmarès quiso conocer a estas personas que se encontraron en el corazón de la tormenta, escuchar sus historias, cuestionar su vocación, su relación con los pacientes, su relación con la muerte y con la vida. A partir de estos testimonios, elabora un texto denso y rico en emociones. Un músico en directo acompaña esta narración, apoyando o contrapunteando la palabra hablada, y el monólogo se transforma poco a poco en un verdadero dúo texto-música.

A partir de 12 años

Duración: 1 hora

Producido por Les attracteurs étranges

Dirección: Marie Delmarès

Música: Jeff Manuel

Coreografía: Sabine Samba

Texto: Marie Delmarès

Precios :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Erleben Sie das Stück « ce qu’il en coûte » im Palais des Congrès in Lourdes am Donnerstag, den 23. Mai 2024 um 20.30 Uhr.

Die Gesundheitskrise bringt uns dazu, die Pflegekräfte mit anderen Augen zu sehen, oder sie überhaupt zu sehen. Während des ersten Einschlusses applaudierten wir ihnen jeden Abend um 20 Uhr. Wir feierten das Pflegepersonal, das aufgrund fehlender Mittel sein Leben riskierte, um das Leben anderer zu retten, als Helden.

Marie Delmarès hatte den Wunsch, diese Menschen, die sich im Zentrum des Sturms befanden, zu treffen, ihre Aussagen zu sammeln, ihre Berufung, ihre Beziehung zu den Patienten, ihre Beziehung zum Tod und zum Leben zu hinterfragen. Ausgehend von diesen Berichten liefert sie uns einen dichten und emotional reichen Text. Ein Musiker begleitet diese Erzählung live, unterstützt oder kontrapunktiert das gesprochene Wort, der Monolog verwandelt sich nach und nach in ein echtes Text-Musik-Duo.

Ab 12 Jahren

Dauer: 1 Stunde

Produktion Les attracteurs étranges (Die seltsamen Attraktoren)

Regie: Marie Delmarès

Musik: Jeff Manuel

Choreografie: Sabine Samba

Text von Marie Delmarès

Preise:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

