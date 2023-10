Conte musical « Le grelot ou le chant du loup » Avenue Maréchal Foch Lourdes, 17 avril 2024, Lourdes.

Petits et grands, assistez au spectacle musical « Le grelot ou le chant du loup » d’après le conte « Le talisman du loup » de Myriam Dahman et Nicolas Digard au Palais des Congrès de Lourdes le mercredi 17 avril 2024 à 20h30.

Loin, très loin dans le Nord, s’étendait une forêt sombre et oubliée. Dans cette forêt vivait un Loup que tous craignaient. Sa fourrure était noire comme l’écorce après la pluie, ses yeux dorés comme la lune. Ce Loup avait un secret : au milieu de la forêt, vivait une jeune femme dont la voix l’avait envoûté. Et chaque jour, en cachette, il la suivait. Mais un matin, la jeune femme n’était plus là. Alors, commença pour le loup une longue quête, qui le mènera jusqu’à un talisman…

Dans ce spectacle, la musique et le chant invitent le spectateur pour un voyage imaginaire. Laissez vous transporter par ce conte fantastique où s’entremêlent le mystère, la magie et la puissance de l’amitié.

Dès 5 ans

Durée : 50 minutes

Production Cie Histoire de chanter

Tarifs :

de 5 à 8€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Young and old alike, attend the musical show « Le grelot ou le chant du loup » based on the tale « Le talisman du loup » by Myriam Dahman and Nicolas Digard at the Palais des Congrès in Lourdes on Wednesday April 17, 2024 at 8:30pm.

Far, far away in the North lay a dark, forgotten forest. In this forest lived a Wolf that everyone feared. His fur was as black as bark after rain, his eyes as golden as the moon. This Wolf had a secret: in the middle of the forest lived a young woman whose voice had bewitched him. And every day, in secret, he followed her. But one morning, the young woman was gone. So began the wolf’s long quest, leading him to a talisman…

In this show, music and song take the audience on an imaginary journey. Let yourself be carried away by this fantastic tale of mystery, magic and the power of friendship.

Ages 5 and up

Running time: 50 minutes

Produced by Cie Histoire de chanter

Price :

from 5 to 8? see pricing conditions on page 51 of the document below.

Ticket offices :

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Grandes y pequeños podrán disfrutar del musical « Le grelot ou le chant du loup » basado en el cuento « Le talisman du loup » de Myriam Dahman y Nicolas Digard en el Palacio de Congresos de Lourdes el miércoles 17 de abril de 2024 a las 20:30 h.

Lejos, muy lejos, en el Norte, había un bosque oscuro y olvidado. En él vivía un lobo al que todos temían. Su pelaje era negro como la corteza después de la lluvia, sus ojos dorados como la luna. Este lobo tenía un secreto: en medio del bosque vivía una joven cuya voz le había hechizado. Y todos los días, en secreto, la seguía. Pero una mañana, la joven había desaparecido. Entonces el lobo comenzó una larga búsqueda que le llevaría hasta un talismán…

En este espectáculo, la música y las canciones llevan al público a un viaje imaginario. Déjese llevar por esta fantástica historia de misterio, magia y el poder de la amistad.

A partir de 5 años

Duración: 50 minutos

Producido por Cie Histoire de chanter

Precio :

de 5 a 8? consulte las condiciones de precio en la página 51 del documento que figura a continuación.

Taquillas :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Groß und Klein, besuchen Sie das Musical « Le grelot ou le chant du loup » nach dem Märchen « Der Talisman des Wolfes » von Myriam Dahman und Nicolas Digard im Palais des Congrès in Lourdes am Mittwoch, den 17. April 2024 um 20:30 Uhr.

Weit, weit im Norden erstreckte sich ein dunkler, vergessener Wald. In diesem Wald lebte ein Wolf, den alle fürchteten. Sein Fell war schwarz wie die Rinde nach dem Regen, seine Augen golden wie der Mond. Dieser Wolf hatte ein Geheimnis: Mitten im Wald lebte eine junge Frau, deren Stimme ihn verzaubert hatte. Und jeden Tag folgte er ihr heimlich. Doch eines Morgens war die junge Frau nicht mehr da. Da begann für den Wolf eine lange Suche, die ihn zu einem Talisman führte…

In diesem Stück laden Musik und Gesang den Zuschauer auf eine imaginäre Reise ein. Lassen Sie sich von diesem fantastischen Märchen mitreißen, in dem sich Geheimnisse, Magie und die Macht der Freundschaft miteinander vermischen.

Ab 5 Jahren

Dauer: 50 Minuten

Produktion Cie Histoire de chanter

Preise:

von 5 bis 8? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die unten stehenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

