TOM NA FAZENDA Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 25 avril 2024, Narbonne.

Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 20:00:00

fin : 2024-04-25

Loin de la ville, dans quelque contrée isolée, un homme torse massif et nu travaille une terre rouge ocre. Une femme plus âgée, sa mère, l’observe. La vie coule, tous les jours identique, rythmée par le travail de la ferme. Un beau matin, Tom, un jeune homme, costume, cravates, chaussures cirées, débarque. Il est là pour rendre un dernier hommage au plus jeune fils de la maison, son amant, décédé précocement dans un accident. Son arrivée incongrue dans ce monde rural va tout chambouler, exacerber les pulsions sous-jacentes, qu’elles soient violentes ou charnelles et mettre en lumière l’homosexualité trop longtemps tue de l’enfant chéri.

Toute en tension sexuelle, rude, primitive, quatre acteurs brûlent les planches et irradient l’espace d’un feu inextinguible. Véritable uppercut théâtral à l’esthétisme sombre, Tom na Fazenda va au-delà de la beauté primale du geste. C’est un spectacle totalement viscéral, inouï et sans concession, qui met le public K.O. Époustouflant !.

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



Mise à jour le 2023-12-22 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11