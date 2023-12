OUT OF THE BLUE Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne, 4 avril 2024, Narbonne.

Narbonne Aude

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:00:00

fin : 2024-04-04

Immergés dans un aquarium géant, deux circassiens font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque! Dans cet extrait d’océan, les corps et les objets évoluent en suspension, le temps tourne comme au ralenti, les bulles volent, fourmillent et se déploient dans de curieuses courbes blanches.

Experts du sol terrestre, ils ont passé leurs dix dernières années à jouer du poids des autres et de la gravité à travers le cirque. Nageurs aguerris et apnéistes, ils ont cherché à explorer leurs sensations dans le milieu aquatique. Ainsi est né Out of the Blue, incroyable union du cirque et de la pratique de l’apnée.

Faisant dialoguer sous l’eau qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses aptitudes aquatiques originelles. Entre deux inspirations, ils offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nous-mêmes. Out of the Blue invite ainsi à reprendre goût avec l’eau, à éveiller nos sens et nos instincts primitifs.

Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique..

Avenue Maître Hubert Mouly

Narbonne 11100 Aude Occitanie



