Permanence municipale mobile Lajarrige avenue lajarrige 44500 La baule escoublac La baule escoublac, samedi 4 mai 2024.

Permanence municipale mobile Lajarrige SANS RENDEZ-VOUS. Dès leur arrivée à l'Hôtel de Ville, Franck Louvrier et l'actuelle équipe municipale avaient pris l'engagement de la proximité et du rapprochement des élus et des services pub… Samedi 4 mai, 11h30 avenue lajarrige 44500 La baule escoublac

Début : 2024-05-04T11:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-04T11:30:00+02:00 – 2024-05-04T12:30:00+02:00

SANS RENDEZ-VOUS.

Dès leur arrivée à l’Hôtel de Ville, Franck Louvrier et l’actuelle équipe municipale avaient pris l’engagement de la proximité et du rapprochement des élus et des services publics municipaux vers les administrés.

Cette volonté s’est déjà traduite par :

La mise en place de six Comités consultatifs de quartier sur tout le territoire de la commune ;

L’instauration de diverses commissions thématiques comme celle du Plan vélo, qui rassemble élus, associations et usagers ;

La création de l’annexe de mairie de La Baule-les-Pins, place des Palmiers, dont le nombre d’administrés qui la fréquente témoigne de son utilité et qu’elle répond à un vrai besoin.

Dorénavant les élus de permanence y accueilleront, sans rendez-vous, les résidents baulois pour répondre à leurs questions, les informer, les documenter et prendre connaissance de leurs suggestions. Ce rendez-vous libre sera reconduit le week-end en alternance dans tous les quartiers de la commune. Un programme détaillé des différents points de rencontre sera prochainement publié.

