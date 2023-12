Golf – 31ème Pro Am International de la Côte d’Opale Avenue du Golf Le Touquet-Paris-Plage, 15 avril 2024, Le Touquet-Paris-Plage.

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2024-04-15

fin : 2024-04-19

.

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024

Compétition de golf par équipe de 4 joueurs dont 1 professionnel.

Golfs du Touquet, Hardelot, Wimereux, Fort-Mahon.

Vous étiez 400 joueurs privilégiés venus du Monde entier (Inde, Reunion, UK, Belgique, Pays Bas, Allemagne, Luxembourg…) à venir jouer ce beau Pro Am, puisque nous avons dû refuser des inscriptions sur cette édition.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour cette nouvelle édition 2024, qui sera exceptionnelle, avec de nouveaux partenaires, des animations, et un village golf avec cocktails et remises des prix tous les soirs, un scoring en live qui a encore évolué cette année avec les résultas journaliers.

Comme tous les ans les inscriptions se font sur le site du Pro Am, que vous soyez en individuels ou en équipe entreprise.

A vos agendas et bon golf à tous !

.

Avenue du Golf

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-23 par Pas-de-Calais Tourisme