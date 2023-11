Fête du camion Avenue du 08 mai 1945 Lubersac, 29 juin 2024, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Fête du camion organisée par Lubersac festivités.

Programme :

Le samedi :

– 18h : défilé dans les rues de Lubersac,

– 20h30 : repas dansant animé par l’orchestre Nadine Andrieux

Le dimanche :

– exposition de camions décorés, tuning ainsi que de maquettes,

– animations diverses,

– Buvette et grillades toute la journée

– remises des prix

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés par les organisateurs..

2024-06-29 fin : 2024-06-30 . .

Avenue du 08 mai 1945 Salle polyvalente

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Truck festival organized by Lubersac festivités.

Program :

Saturday:

– 6pm: parade through the streets of Lubersac,

– 8:30pm: dinner and dance with Nadine Andrieux orchestra

Sunday:

– exhibition of decorated trucks, tuning and models,

– a variety of entertainment,

– Refreshments and barbecues all day

– aWARDS

Schedules are subject to change by the organizers.

Festival de camiones organizado por Lubersac festivités.

Programa :

Sábado:

– 18.00 h: desfile por las calles de Lubersac,

– 20.30 h: cena y baile con música en directo de Nadine Andrieux

Domingo:

– exposición de camiones decorados, tuning y maquetas,

– animaciones diversas,

– Bar y barbacoas durante todo el día

– entrega de premios

Horarios sujetos a cambios por parte de los organizadores.

LKW-Fest, organisiert von Lubersac festivités.

Programm :

Am Samstag :

– 18 Uhr: Umzug durch die Straßen von Lubersac,

– 20:30 Uhr: Tanzessen, das von der Band Nadine Andrieux begleitet wird

Am Sonntag :

– ausstellung von geschmückten Lastwagen, Tuning sowie von Modellen,

– verschiedene Animationen,

– Getränke und Grillspezialitäten den ganzen Tag über

– preisverleihungen

Die Zeiten können von den Organisatoren geändert werden.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme Terres de Corrèze