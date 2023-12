SCENE NATIONALE – Révolte, ou tentatives de l’échec Avenue des Lissiers Aubusson, 4 février 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 18:30:00

fin : 2024-02-04 19:30:00

CIRQUE, MUSIQUE – Cie Les filles du renard pâle – Johanne Humblet

Après le succès de Résiste joué à Aubusson en 2022, les circassiennes des filles du renard pâle s’amusent allègrement à repousser les limites dans Révolte, ou tentatives de l’échec. Dans cette nouvelle création, le dépassement de soi est un moteur, un combat, à la fois personnel et collectif, pour faire entendre leurs voix et retrouver l’espoir. Être révolté oui, mais contre qui, contre quoi …? Difficile à définir quand nous sommes de plus en plus accablés par ce qui nous entoure ! Les 5 artistes brandissent la poésie et la joie face à l’injustice et l’absurdité du monde. Musicienne, danseuse ou circassienne, elles illustrent ce combat avec douceur et humour. Dans une roue, une acrobate court après la vie. Suspendue en l’air, une danseuse aspire à plus de liberté…

– Durée : 1h00

– À partir de 8 ans.

CIRQUE, MUSIQUE – Cie Les filles du renard pâle – Johanne Humblet

Après le succès de Résiste joué à Aubusson en 2022, les circassiennes des filles du renard pâle s’amusent allègrement à repousser les limites dans Révolte, ou tentatives de l’échec. Dans cette nouvelle création, le dépassement de soi est un moteur, un combat, à la fois personnel et collectif, pour faire entendre leurs voix et retrouver l’espoir. Être révolté oui, mais contre qui, contre quoi …? Difficile à définir quand nous sommes de plus en plus accablés par ce qui nous entoure ! Les 5 artistes brandissent la poésie et la joie face à l’injustice et l’absurdité du monde. Musicienne, danseuse ou circassienne, elles illustrent ce combat avec douceur et humour. Dans une roue, une acrobate court après la vie. Suspendue en l’air, une danseuse aspire à plus de liberté…

– Durée : 1h00

– À partir de 8 ans

CIRQUE, MUSIQUE – Cie Les filles du renard pâle – Johanne Humblet

Après le succès de Résiste joué à Aubusson en 2022, les circassiennes des filles du renard pâle s’amusent allègrement à repousser les limites dans Révolte, ou tentatives de l’échec. Dans cette nouvelle création, le dépassement de soi est un moteur, un combat, à la fois personnel et collectif, pour faire entendre leurs voix et retrouver l’espoir. Être révolté oui, mais contre qui, contre quoi …? Difficile à définir quand nous sommes de plus en plus accablés par ce qui nous entoure ! Les 5 artistes brandissent la poésie et la joie face à l’injustice et l’absurdité du monde. Musicienne, danseuse ou circassienne, elles illustrent ce combat avec douceur et humour. Dans une roue, une acrobate court après la vie. Suspendue en l’air, une danseuse aspire à plus de liberté…

– Durée : 1h00

– À partir de 8 ans

EUR.

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par OT Aubusson-Felletin