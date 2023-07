Jazz Off’ | Ana Carla Maza Avenue de la Bastide Eymet, 20 avril 2024, Eymet.

Eymet,Dordogne

Née à Cuba, dans la période où Wim Wenders enregistre Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, chanteuse et violoncelliste virtuose, fait ses premiers pas sur scène à dix ans et ne cessera ensuite d’évoluer à l’international.

Après le succès de son album La Flor en solo, Ana Carla Maza signe les compositions pour quartet et solo de son nouvel album, hommage au quartier Bahia de La Havane où elle a passé sa petite enfance. Ana Carla Maza vient d’une famille intensément liée à la musique et au voyage. Son grand-père fuit la dictature de Pinochet et s’établit en France au début des années 80.

Ouverture des portes 19h30. Possibilité de repas sur place sur réservation + 16 € hors boissons . Restauration de 19h30 à 20h45. RÉSERVATION CONSEILLÉE : Office de tourisme d’Eymet ou Maquiz’art..

2024-04-20 fin : 2024-04-20 . EUR.

Avenue de la Bastide Château d’Eymet

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Born in Cuba during the period when Wim Wenders was recording Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, a virtuoso singer and cellist, took her first steps on stage at the age of ten, and went on to develop her international career.

Following the success of her solo album La Flor, Ana Carla Maza has written the quartet and solo compositions for her new album, a tribute to the Bahia district of Havana, where she spent her early childhood. Ana Carla Maza comes from a family with strong ties to music and travel. Her grandfather fled the Pinochet dictatorship and settled in France in the early 80s.

Doors open at 7:30pm. Meals available on reservation + 16? excluding drinks. Catering from 7:30pm to 8:45pm. RESERVATIONS RECOMMENDED: Eymet Tourist Office or Maquiz’art.

Nacida en Cuba en la época en que Wim Wenders grababa Buena Vista Social Club, Ana Carla Maza, virtuosa cantante y violonchelista, dio sus primeros pasos en el escenario a los diez años y llegó a actuar internacionalmente.

Tras el éxito de su álbum en solitario La Flor, Ana Carla Maza ha escrito las composiciones para cuarteto y solo de su nuevo álbum, un homenaje al barrio de Bahía, en La Habana, donde pasó su primera infancia. Ana Carla Maza procede de una familia muy vinculada a la música y los viajes. Su abuelo huyó de la dictadura de Pinochet y se instaló en Francia a principios de los años 80.

Apertura de puertas a las 19.30 h. Comidas disponibles previa reserva + 16? sin bebidas. Catering de 19.30 a 20.45 h. RESERVAS RECOMENDADAS: Oficina de Turismo de Eymet o Maquiz’art.

Ana Carla Maza, die in Kuba geboren wurde, als Wim Wenders den Buena Vista Social Club aufnahm, ist eine virtuose Sängerin und Cellistin, die mit zehn Jahren ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte und danach unaufhörlich auf internationaler Ebene tätig war.

Nach dem Erfolg ihres Soloalbums La Flor schrieb Ana Carla Maza die Kompositionen für Quartett und Solo auf ihrem neuen Album, einer Hommage an das Viertel Bahia in Havanna, wo sie ihre frühe Kindheit verbrachte. Ana Carla Maza stammt aus einer Familie, die intensiv mit Musik und Reisen verbunden ist. Ihr Großvater floh vor der Pinochet-Diktatur und ließ sich Anfang der 80er Jahre in Frankreich nieder.

Öffnung der Türen 19.30 Uhr. Möglichkeit eines Essens vor Ort auf Reservierung + 16 ? ohne Getränke . Restauration von 19.30 bis 20.45 Uhr. RESERVIERUNG EMPFOHLEN: Fremdenverkehrsamt von Eymet oder Maquiz’art.

