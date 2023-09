BORDERLINE – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 17 mai 2024, Sérignan.

Sérignan,Hérault

Omniprésent, le mât trône sur chaque espace et plante le décor: un mât près d’une façade, une forêt de mâts, un mat seul et tordu…Une fresque de notre rapport à l’altérité et des écueils de l’individualisme: la force, la colère, la chute, la promiscuité, l’espoir, le lâcher prise, la libération…Sur scène, 4 êtres sensibles s’exposent et évoluent, naviguant entre comique et tragédie. Dès 6 ans.

2024-05-17 19:30:00 fin : 2024-05-17 . EUR.

Avenue de Béziers

Sérignan 34410 Hérault Occitanie



Omnipresent, the mast takes pride of place in every space and sets the scene: a mast near a facade, a forest of masts, a single, twisted mast…A fresco of our relationship with otherness and the pitfalls of individualism: strength, anger, downfall, promiscuity, hope, letting go, liberation…On stage, 4 sensitive beings expose themselves and evolve, navigating between comedy and tragedy. Ages 6 and up

El mástil es omnipresente, ocupa un lugar de honor en cada espacio y ambienta la escena: un mástil cerca de una fachada, un bosque de mástiles, un solo mástil retorcido… Un fresco de nuestra relación con la alteridad y las trampas del individualismo: fuerza, cólera, caída, promiscuidad, esperanza, dejarse llevar, liberación… En escena, 4 seres sensibles se exponen y evolucionan, navegando entre la comedia y la tragedia. A partir de 6 años

Ein Fresko unserer Beziehung zum Anderssein und den Klippen des Individualismus: Stärke, Wut, Fall, Promiskuität, Hoffnung, Loslassen, Befreiung… Auf der Bühne zeigen und entwickeln sich vier sensible Wesen, die sich zwischen Komik und Tragödie bewegen. Ab 6 Jahren

