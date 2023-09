COGITO – LA CIGALIERE Avenue de Béziers Sérignan, 25 avril 2024, Sérignan.

Cogito est un spectacle mêlant théâtre, marionnette et cirque sur les petite phrases anodines que l’on reçoit étant enfant et qui deviennent nos petites voix intérieures. En abordant ces « douces violences », le surmoi et le poids du masque social, la compagnie Nouons-nous propose un voyage intérieur au cœur des troubles que l’on tait ou que l’on tente d’étrangler plutôt que d’assumer. Dès 10 ans..

2024-04-25 19:30:00

Avenue de Béziers

Sérignan 34410



Cogito is a show combining theater, puppetry and circus about the little phrases we receive as children that become our little inner voices. By tackling these « gentle violences », the superego and the weight of the social mask, the Nouons-nous company takes us on an inner journey to the heart of the troubles we keep quiet or try to strangle rather than assume. Ages 10 and up.

Cogito es un espectáculo que combina teatro, marionetas y circo sobre las inofensivas frasecitas que oímos de niños y que se convierten en nuestras vocecitas interiores. Al abordar esta « violencia suave », el superyó y el peso de la máscara social, la compañía Nouons-nous nos lleva en un viaje interior al corazón de los problemas que callamos o que intentamos estrangular en lugar de afrontar. A partir de 10 años.

Cogito ist ein Stück, das Theater, Marionetten und Zirkus miteinander verbindet und sich mit den kleinen, harmlosen Sätzen befasst, die wir als Kinder erhalten und die zu unseren kleinen inneren Stimmen werden. Das Ensemble Nouons-nous thematisiert diese « sanfte Gewalt », das Über-Ich und das Gewicht der sozialen Maske und lädt Sie zu einer inneren Reise in das Herz der Unruhen ein, die wir verschweigen oder die wir versuchen zu ersticken, anstatt sie zu akzeptieren. Ab 10 Jahren.

