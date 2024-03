Aventure Sensorielle – Croq’ Vacances Camping Municipal de Paimpont Paimpont, dimanche 21 juillet 2024.

Aventure Sensorielle – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 27 juillet Camping Municipal de Paimpont 429 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-21T08:00:00+02:00 – 2024-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T19:00:00+02:00

Une colonie de vacances axée sur l’aventure sensorielle dans la forêt de Paimpont te garantit une expérience immersive au cœur de la nature où tu pourras éveiller tous tes sens tout en découvrant la beauté de la forêt.

Voici le séjour que nous t’avons préparé :

Commencer tes journées par des balades sensorielles guidées ; nous partirons avec le groupe écouter le chant des oiseaux, sentir les parfums de la forêt, toucher les textures des arbres, du sol et observer les jeux de lumière à travers les feuilles. Nous participerons à des ateliers de fabrication de jeux avec les éléments de la nature : toupie, trompette de pissenlit ; cet atelier te permettra de stimuler ta créativité et d’expérimenter ta persévérance. Nous développerons ensemble nos connaissances sur la faune et la flore de la forêt. Une activité nature te fera découvrir de belles sensations lors d’une séance d’accrobranche.

Les grands jeux que nous t’avons concoctés mettront à rude épreuve tous tes sens : nus pieds nous découvrirons les textures, les matériaux… mais aussi le goût à travers la découverte ou redécouverte des saveurs. Outre les veillées traditionnelles, nous t’avons préparé des veillées sensorielles : tu profiteras de ces veillées au cœur de la forêt pour écouter les sons nocturnes de la nature et tu observeras les étoiles tout en te familiarisant avec les légendes et les histoires de la forêt de Paimpont. Nous nous initierons au Land Art : ateliers artistiques pour te permettre d’exprimer ta créativité en utilisant des matériaux naturels trouvés dans la forêt.

Nous apprendrons aussi les bases de la survie en plein air, y compris la construction d’abris, d’objets de la vie quotidienne… Une colonie de vacances aventures sensorielles dans la forêt de Paimpont offre cette expérience unique, où tu pourras te connecter avec la nature, éveiller tes sens et explorer la magie de la forêt. Ce séjour encourage l’apprentissage, l’aventure et la découverte au sein d’un environnement naturel exceptionnel.

Camping Municipal de Paimpont 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac 35380 PAIMPONT Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-aventure-sensorielle_236.html »}]

sensoriel jeux sensoriels

Croq’ Vacances