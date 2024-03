Aventure et Défis Printemps Nature Ecluzelles – Maison des Espaces Naturels ECLUZELLES, lundi 29 avril 2024.

Aventure et Défis Printemps Nature dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 29 avril – 3 mai Ecluzelles – Maison des Espaces Naturels 410€

Début : 2024-04-29T08:00:00+02:00 – 2024-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-03T08:00:00+02:00 – 2024-05-03T17:00:00+02:00

Jouer, explorer et découvrir la nature et l’environnement avec plus de 120 espèces autour du plan d’eau !

La nature comme un espace de jeux, de découvertes et d’apprentissages ! Rejoins-nous pour explorer, découvrir et devenir acteur de sa préservation.

Au programme de la colo apprenante 6-12 ans sous les couleurs des JO :

Randonnée et observation des animaux et des plantes

Balade vélo

2 séances d’équitation ou de navigation en optimist (Test aisance aquatique obligatoire)

Course d’orientation nature

Activités manuelles et artistiques

Pour les 12-16 ans

Randonnée et observation des animaux et plantes

Escape Game Nature

2 séances de catamaran (Test aisance aquatique obligatoire)

Défi vélo

Course d’orientation nature

Mais également de veillées animées, de soirées à thèmes, contes, jeux collectifs, sans oublier la boum de fin de séjour.

Ecluzelles – Maison des Espaces Naturels 28 sis rue Etienne Malassis, 28500 ECLUZELLES ECLUZELLES [{« type »: « email », « value »: « sejours.men@pep28.asso.fr »}] Le centre est implanté au bord du plan d’eau d’Ecluzelles-Mézières, localisé à moins d’une heure de Paris.

C’est un lieu idéal pour se balader, se ressourcer et découvrir une flore et une faune rare.

Le centre à une capacité d’accueil de 50 enfants pouvant être hébergés dans des chambres de 2 à 8 lits.

Les activités pourront avoir lieu dans le parc extérieur sécurisé, dans l’enceinte de l’équipement avec son foyer et sa salle pédagogique attenante à l’espace muséographique mais surtout dans la Nature !

Une flotte de vélo ainsi que des jeux extérieurs sont disponibles.

La restauration est prévue en liaison froide par un prestataire de proximité et la salle de restauration donne sur le plan d’eau.



Nettoyage plusieurs fois par jour de toutes les surfaces avec une attention particulière au sanitaires, lieu de passage, zones de contact (poignés de porte, dossier de chaises…)



Pause hygiène régulière dans la journée avec lavage des mains par petits groupe.

nature environnement