Aventure et Châteaux de la Loire Ethic Etape Ile d’Or Amboise, samedi 20 avril 2024.

Aventure et Châteaux de la Loire dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 avril Ethic Etape Ile d’Or A partir de 595 € hors transport – de 625€ à 690€ avec transport selon ville de départ

Début : 2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

Le séjour se déroulera en Indre et Loire, à Amboise. Cité royale, Amboise est la capitale de la Renaissance Française. La ville offre un accès inégalé aux richesses du patrimoine historique, culturel et écologique de la vallée de la Loire.

L’Ile d’Or est une petite partie de la ville qui s’étend sur 1 km de long et 200 m de large, entourée par 2 bras de la Loire. C’est un des plus beaux lieux d’Amboise qui offre un panorama unique sur la vieille ville et le château royal.

D’ici de nombreux sites sont directement accessible à pied : le château d’Amboise, le Clos Lucé, le parc des mini-châteaux de la Loire, les berges de la Loire…

Les enfants pourront découvrir le patrimoine historique, culturel et naturel de la région centre Val de Loire

Le groupe sera hébergé à l’Ethic Etape de l’Ile d’or.

Le centre dispose de chambre de 2 à 6 lits avec salle de bain privative.

L’équipe propose une cuisine préparée sur place et s’efforce de travailler avec des produits frais en favorisant les circuits courts.

Sa situation géographique permet de s’inscrire dans une

démarche de développement durable, puisqu’un bon nombre de sites sont accessibles à pied.

A seulement 10 minutes à pied de la gare, un trajet en train sera privilégié.

