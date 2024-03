Aventure estivale 6-11 ans Derval Derval, lundi 15 juillet 2024.

Aventure estivale 6-11 ans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 juillet Derval 350

Séjour de 5 jours pour les enfants de 6 à 11 ans.

Partir à l’aventure, créer et jouer à des grands jeux, se reposer dans les hamacs, concocter des bons petits plats, on vous laisse le choix. Le tout dans un lieu magnifique où la nature est omniprésente ! Les enfants dormiront sous tentes et entendront les oiseaux de la forêt ! Nous avons pris des contacts avec des producteurs locaux : les jeunes pourront aller visiter un éleveur, une fabricante de pâtes, un boulanger-paysan, etc.

Quelques grands principes nous animent :

A. Le « CAC 3 » : le socle pédagogique des activités proposées le « CAC 3 », où le premier « C » est la créativité, le « A » est l’autonomie et second « C » renvoie à la coopérativité.

D’une part, pour favoriser la créativité, les enfants seront force de proposition pour l’organisation et le choix des jeux. L’équipe d’animation soutiendra aussi cet objectif en proposant aux enfants des activités telles que la construction de cabanes dans les bois, de « villages de korrigans », en stimulant l’imagination des enfants à travers des contes ou des temps dans de silence dans la nature qui peuvent être source d’inspiration. Des activités artistiques telles que la peinture végétale ou la fabrication de cosmétiques seront également possibles. Enfin, des veillées avec une grande place pour l’imaginaire permettront également aux enfants de créer des histoires, de les conter et de les mettre en scène.

D’autre part, en vue du développement de l’autonomie de chaque enfant, nous mettrons en place des rituels et une organisation permettant aux enfants d’évoluer de façon autonome dans un espace adapté et sécurisé. Le matin, le lever est échelonné, l’enfant peut donc gérer avec l’aide des animateur-ices son temps de sommeil. La vie de camp, autant au travers des activités que de la vie quotidienne permet à l’enfant de développer son autonomie puisqu’au fur et à mesure de la semaine il peut prendre la parole lors de l’agora, exprimer ses idées et participer aux prises de décisions. L’enfant aura également la possibilité de prendre des temps seul, de développer l’écoute de soi et donc d’être en connexion avec ses besoins et de les nommer, première étape vers l’autonomie. Il pourra aussi participer à toutes les étapes de la création d’une activité et pas seulement à sa « consommation » ce qui favorisera sa capacité à proposer et créer des activités par lui-même.

Enfin, développer la coopérativité passe par le fait de se réunir chaque matin lors de l’agora et de définir ensemble les activités et les repas de la journée. Cela signifie aussi revenir sur les règles de vie et d’éventuellement les modifier. Lors de ce temps le consensus sera privilégié par rapport au vote, permettant la prise en considération de chacun tout en faisant l’expérience du groupe et des concessions qui sont parfois nécessaires pour arriver à une décision commune. Des temps d’activités permettant de vivre des jeux coopératifs plutôt que compétitifs permettront aussi aux enfants de sortir du schéma souvent prédominant du perdant-gagnant et du « contre l’autre ou les autres » pour aller vers des activités qui se font « avec l’autre ou les autres ». Ces jeux favorisent l’interconnaissance, l’écoute, la communication, la prise de décision en groupe, l’intelligence collective et par conséquent la coopérativité.

De fait, dans le cadre de l’éducation populaire qu’Ekolö veut incarner, le citoyen de demain pourra éprouver ses compétences acquises et en découvrir de nouvelles, au prisme de multiples rencontres avec l’autre en toute confiance et de mise en commun des paroles et des actes . Cette perspective citoyenne, entendue comme mise en œuvre d’une interaction constante entre les personnes et leur environnement social et naturel, sera rendue possible grâce à nos objectifs pédagogiques. Nous vous les présentons ci-après, ils se veulent les plus pragmatiques et efficients possibles.

B. La connexion à la nature de l’enfant

Le lieu du séjour est déjà un appel à la connexion à la nature puisque l’hébergement sous tente permet une certaine forme de proximité avec la nature et les bruits de la nuit.

L’équipe d’animation peut également proposer des activités allant dans ce sens :

– Nuit à la belle étoile,

– Balades diurnes et nocturnes,

– Observation et découverte de la faune et de la flore,

– Activités à partir d’éléments naturels tels que le land’art, la construction de cabanes, la vannerie…,

– Entretien d’un petit coin potager,

– Jeux de connaissances sur la nature,

– Connexion à la nature en silence par le biais de méditations,

– Mise en place d’un rituel en pleine nature.

C. La santé dans l’assiette

Proposer un atelier participatif sur l’équilibre alimentaire – les fruits et légumes de saison – les produits locaux – avant la confection des menus :

– Permettre aux enfants d’être force de proposition pour les menus par le biais de l’agora,

– Privilégier et permettre la découverte de circuits courts de consommation locale et de saison,

– Proposer le temps de préparation des repas comme un temps d’activité à part entière,

– Permettre aux enfants, dans la mesure du possible de participer à toutes les étapes de préparation (menu, recherche de recettes, liste des ingrédients, courses, cuisine…),

– Découverte et utilisation de plantes sauvages,

– Sensibiliser au recyclage, au compost et au gaspillage alimentaire (notion des quantités).

Dans tous les cas, une vigilance toute particulière sera de mise pour les allergies et intolérances.

D. L’enfant : auteur et acteur d’une « citoyenneté terrienne »

L’agora, chaque matin, réunit les enfants et l’animateur-ices :

– Proposer un bâton de parole pendant les temps d’échange en cercle,

– Possibilité d’un temps d’animation sur les besoins fondamentaux (à différencier des désirs et des envies),

– Réfléchir aux règles de vie du séjour avec les enfants,

– Aménagement d’un espace “safe place”,

– Aménagement d’un espace lecture

