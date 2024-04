Avec vous on en parle : Europe, quelle place pour les citoyens ? Auditorium Simone Veil Bruz, vendredi 19 avril 2024.

La Ville vous invite le vendredi 19 avril de 19h à 21h30 à l’Espace Simone Veil pour une soirée débat conviviale sur le thème : EUROPE, QUELLE PLACE POUR LES CITOYENS ? Vendredi 19 avril, 19h00 1

Du 2024-04-19 19:00 au 2024-04-19 21:30.

La Ville souhaite mettre en place un cycle de conférences sur divers sujets de débats pouvant prendre des formes très variées de type ciné-débat, théâtre-débat, conférence gesticulée… De nombreux sujets seront mis en discussions.

Pour commencer, la Ville vous invite le vendredi 19 avril de 19h à 21h30 à l’Espace Simone Veil pour une soirée débat conviviale sur le thème : EUROPE, QUELLE PLACE POUR LES CITOYENS ?

Extraits de la série « Parlement » ; échanges avec Roselyne Le François ex-députée européenne, et Manuel De Lima, membre du CESER.

Proposée par le Conseil citoyen de la vie culturelle (CCVC) et animée par les associations « Jeunes Européens » et « Inter+Value ».

Que vous ayez envie d’en organiser une ou d’y assister n’hésitez pas à contacter le CCVC par e-mail : ccvc@ville-bruz.fr

Auditorium Simone Veil Rue des Planches Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine