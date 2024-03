Autour du Verre et de la Photographie dialogues de lumière Journées Européennes des métiers d’art Lieu-dit La Petite Grange Belforêt-en-Perche, samedi 6 avril 2024.

Autour du Verre et de la Photographie dialogues de lumière Journées Européennes des métiers d’art Lieu-dit La Petite Grange Belforêt-en-Perche Orne

Samedi

Plasticienne conjuguant l’art verrier et la photographie, je travaille les réfractions de la lumière dans l’intention de rendre vivante les photographies que j’intègre dans des créations en verre. Cette fusion est rendue possible par la technique du transfert , un savoir-faire emprunté aux céramistes. Je réalise ainsi des pièces en pâte de verre, des sculptures à cire perdue, des tableaux de verre. Dans la grange qui me sert d’atelier, dans un ancien corps de ferme à 3 mn à pied du centre de la petite cité de caractère de La Perrière (un des plus beaux villages du Perche), je produis des œuvres uniques. Mon travail comprend aussi la création de pièces de décoration intérieures, dont certaines évoquent des vitraux contemporains ainsi que des photographies éditées sur papier fine art. Vous pourrez y voir les fours, y observer les matériaux employés, vous faire expliquer les techniques utilisées, et découvrir dans l’espace d’exposition les œuvres photographiques et de verre.De nombreuses expositions en France et à l’étranger. Des oeuvres en collections publiques et privées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Lieu-dit La Petite Grange La Perrière

Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie asteri@evycohen.com

