AUTOUR DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE LANGRES Langres, vendredi 27 septembre 2024.

AUTOUR DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE LANGRES Langres Haute-Marne

Tout public

Créé en 2011 et récemment renommé, Autour des Rencontres philosophiques de Langres (ARPL) est un festival coordonné par la Ville de Langres et l’association Autour des Rencontres philosophiques de Langres , qui a pris la suite du Forum Diderot-Langres.

Autour de la date du 5 octobre, date anniversaire de la naissance de Denis Diderot à Langres en 1713, ARPL propose une programmation culturelle riche, ouverte, festive et accessible à tous à Langres mais aussi à Auberive et Fayl-Billot. Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre se succéderont spectacles, expositions, visites, films, conférences, Librairie Philosophique etc. sur le thème de la sensibilité .

Les Rencontres philosophiques de Langres au sens strict font partie du Plan National de Formation du Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse à destination des professeurs et inspecteurs de philosophie. Du jeudi 3 au samedi 5 octobre, dix conférences et cinq séminaires sont prévus ; les conférences sont ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27

fin : 2024-10-06

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

L’événement AUTOUR DES RENCONTRES PHILOSOPHIQUES DE LANGRES Langres a été mis à jour le 2024-02-23 par ADT de la Haute Marne