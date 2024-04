AUTOUR DES DEMOISELLES DE ROCHEFORT SPECTACLE DE DANSE Langres, jeudi 25 avril 2024.

AUTOUR DES DEMOISELLES DE ROCHEFORT SPECTACLE DE DANSE Langres Haute-Marne

Tout public

Organisé par le Centre Chorégraphique de Langres.

À l’occasion du spectacle annuel du Centre Chorégraphique de Langres, les élèves présenteront une adaptation du film musical de Jacques Demy et sur les musiques de Michel Legrand: « Les Demoiselles de Rochefort ».

Les élèves se mêleront à plusieurs danseurs professionnels allant du néo-classique au hip-hop. L’ambiance colorée et joyeuse de l’univers des Demoiselles laissera place à un spectacle tout aussi festif et joyeux!

Tout public

Billetterie sur place 30 min avant le spectacle. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-04-26

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

L’événement AUTOUR DES DEMOISELLES DE ROCHEFORT SPECTACLE DE DANSE Langres a été mis à jour le 2024-04-08 par Antenne du Pays de Langres