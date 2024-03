Autour de Mon musée imaginaire, essai graphique et autobiographique Atelier Courbet Ornans, samedi 25 mai 2024.

Conférence dessinée avec Claire Le Men, autrice et sa mère Ségolène Le Men, professeure émérite d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris-Nanterre, spécialiste de Gustave Courbet

En mêlant avec une grande virtuosité et beaucoup d’humour ses souvenirs d’enfance auprès de sa mère, historienne de l’art et personnage haut en couleur, les écrits d’auteurs tels Pierre Bourdieu, André Malraux ou Jean Renoir, des anecdotes éclairantes sur certaines œuvres ou sur des mouvements artistiques, et ses réflexions personnelles, Claire Le Men livre avec Mon musée imaginaire un ouvrage passionnant qui raconte son parcours et sa relation avec sa mère tout en faisant vivre l’histoire de l’art.

Pour ce weekend de fête des mères, le Pôle Courbet est heureux de recevoir l’autrice pour une conférence dessinée inédite et exceptionnelle en compagnie de sa mère, Ségolène Le Men, protagoniste principale et spécialiste renommée de Gustave Courbet et Claude Monet.

Durée 1 heure environ

A l’issue de la conférence dessinée, Claire Le Men dédicacera son essai graphique et autobiographique. 0 0 EUR.

Atelier Courbet 14 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

