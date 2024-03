Autour de l’arbre les bourgeons Le Tilleul, samedi 13 avril 2024.

Autour de l’arbre les bourgeons Le Tilleul Seine-Maritime

Au début du printemps, venez découvrir et apprendre à reconnaître les principales essences d’arbres de la valleuse. L’histoire de ce boisement ainsi que les utilisations thérapeutiques des bourgeons vous surprendront.

Durée 2h

Prévoir des jumelles et chaussures de randonnée.

Rendez-vous au parking des trois menhirs, route du Moulin au Tilleul

Animée par Natterra et Mathilde Lagesse.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Rue du Moulin

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie enslittoral@seinemaritime.fr

L’événement Autour de l’arbre les bourgeons Le Tilleul a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie