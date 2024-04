Autour de Gerardo Tamez Chapelle de l’Oratoire Le Mans, mercredi 17 avril 2024.

Autour de Gerardo Tamez, est une rencontre entre les élèves de la classe de guitare et de harpe du Conservatoire du Mans et des élèves guitaristes, flûtistes, contrebassistes et violoncellistes du Conservatoire d’Angers.

Cet événement musical vous transportera à travers un concert mettant en avant la musique mexicaine et latino-américaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 18:00:00

fin : 2024-04-17 19:30:00

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

