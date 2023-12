REPAS DANSANT Autignac Catégories d’Évènement: Autignac

Hérault REPAS DANSANT Autignac, 8 décembre 2024, Autignac. Autignac Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 12:00:00

fin : 2024-12-08 Repas dansant organisé par le Club de la Coquillade à partir de 12h00 à la salle Marc Cassot. Sur réservation..

Repas dansant organisé par le Club de la Coquillade à partir de 12h00 à la salle Marc Cassot. Sur réservation.

Repas dansant organisé par le Club de la Coquillade à partir de 12h00 à la salle Marc Cassot. Sur réservation. . Autignac 34480 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par OT AVANT-MONTS Détails Catégories d’Évènement: Autignac, Hérault Autres Code postal 34480 Adresse Ville Autignac Departement Hérault Lieu Ville Autignac Latitude 43.4955729 Longitude 3.16787036 latitude longitude 43.4955729;3.16787036

Autignac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autignac/