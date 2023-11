Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) – Théâtre à Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay, 18 avril 2024, Les Monts d'Aunay.

Les Monts d’Aunay,Calvados

Ce spectacle est né d’une envie de travailler autour de la bêtise, au sens de la futilité. Ici, rien d’intéressant ne sera dit, aucune idée revendiquée, aucune prouesse réalisée, mais nous parions sur le fait qu’il existe dans la banalité une vraie richesse de sensibilité, d’humour et de poésie.

Toutes les situations constituent une série de minis prises d’otages auxquelles il est bien souvent diffi cile d’échapper. Nous avons imaginé ce spectacle comme une accumulation de tous ces instants, plus ou moins longs et plus ou moins signifiants, mettant en scène des personnages parlants ou pas, des écoutants, des observateurs, des victimes ou des bourreaux du quotidien.

Dès 10 ans..

2024-04-18 20:30:00 fin : 2024-04-18 21:30:00. .

Aunay-sur-Odon Salle des fêtes

Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie



This show was born of a desire to work around stupidity, in the sense of futility. Nothing interesting will be said here, no ideas claimed, no feats achieved, but we’re betting on the fact that there’s a real wealth of sensitivity, humor and poetry to be found in banality.

Every situation is a series of mini-hostage situations, from which it is often difficult to escape. We have imagined this show as an accumulation of all these moments, more or less long and more or less significant, featuring characters who may or may not speak, listeners, observers, victims or executioners of everyday life.

Ages 10 and up.

Este espectáculo nació del deseo de trabajar en torno a la estupidez, en el sentido de futilidad. Aquí no se dirá nada interesante, no se reivindicarán ideas, no se lograrán hazañas, pero apostamos por el hecho de que hay una verdadera riqueza de sensibilidad, humor y poesía en la banalidad.

Cada situación es una serie de mini-hostigos de los que a menudo es difícil escapar. Hemos imaginado este espectáculo como una acumulación de todos esos momentos, más o menos largos y más o menos significativos, protagonizados por personajes que hablan o no, oyentes, observadores, víctimas o verdugos de lo cotidiano.

A partir de 10 años.

Dieses Stück entstand aus dem Wunsch heraus, sich mit dem Thema Dummheit im Sinne von Vergeblichkeit zu beschäftigen. Hier wird nichts Interessantes gesagt, keine Idee beansprucht, keine Leistung vollbracht, sondern wir setzen darauf, dass in der Banalität ein wahrer Reichtum an Sensibilität, Humor und Poesie steckt.

Alle Situationen sind eine Reihe von Mini-Geiselnahmen, denen man oft nur schwer entkommen kann. Wir haben uns dieses Stück als eine Ansammlung all dieser Momente vorgestellt, die mehr oder weniger lang und mehr oder weniger bedeutungsvoll sind und sprechende oder nicht sprechende Figuren, Zuhörer, Beobachter, Opfer oder Henker des Alltags in Szene setzen.

Ab 10 Jahren.

